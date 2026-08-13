Schwerer Unfall auf der A24: Mehrere Menschen sind am Donnerstag nahe Hamburg verletzt worden, eine Person schwebt in Lebensgefahr. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Auf der A24 bei Reinbek (Kreis Stormarn) ist am Donnerstagabend ein Transporter in ein Stauende gerast. Drei Menschen wurden verletzt, einer von ihnen schwebt in Lebensgefahr. Ein Rettungshubschrauber landete auf der Autobahn.

Der Unfall wurde laut Rettungsleitstelle gegen 18 Uhr gemeldet. Weil mehrere, teils schwer verletzte Personen gemeldet wurden, rückten neben der Feuerwehr mehrere Rettungswagen und zwei Notärzte aus. Auch ein Rettungshubschrauber landete an der Unfallstelle.

Lebensgefahr: Unfallopfer mit Rettungshubschrauber in Klinik

Anzeige

Wie die Polizei bestätigte, fuhr ein Transporter auf ein vor ihm bremsendes Fahrzeug auf. Zwei Menschen im Auto wurden schwer verletzt, einer von ihnen schwebt in Lebensgefahr. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Der Transporter-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wollte laut Polizei später selbst einen Arzt aufsuchen.

Die Polizei sperrte die Autobahn in Richtung Berlin, die Sperrung dauerte am Abend noch an. Auch die Gegenrichtung nach Hamburg war kurzzeitig dicht. Dort mussten Trümmerteile von der Fahrbahn geräumt werden, die bei dem Unfall meterweit durch die Luft geflogen waren.