Trümmerfeld und Verletzte: Zwei Unfälle an Kreuzung bei Hamburg

In Grande (Kreis Stormarn) hat es am Donnerstagabend einen schweren Unfall wegen einer Vorfahrtsmissachtung gegeben. Ein drittes Auto krachte anschließend in die Unfallstelle. Zwei Menschen wurden verletzt.

Gegen 18.40 Uhr kollidierten ein VW und ein Transporter auf der Kreuzung Möllner Landstraße/Ecke Lauenburger Straße. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Passat weggeschleudert. Laut Polizei hatte einer der Fahrer die Vorfahrt des anderen missachtet.

Vorfahrt missachtet – zwei Verletzte bei schwerem Unfall

Weil zunächst von mehreren Verletzten ausgegangen wurde, rückte der Rettungsdienst mit einem Großaufgebot an. Wie ein Sprecher der Rettungsleitstelle bestätigte, gab es jedoch nur zwei Leichtverletzte. Beide kamen ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt die genaue Unfallursache.

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Noch während die Einsatzkräfte auf der Anfahrt waren, kam es an der Kreuzung zu einem weiteren Crash. Der Fahrer eines Ford hatte die Unfallstelle übersehen und prallte in den Transporter. Er blieb dabei unverletzt.