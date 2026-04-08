Trümmerfeld nach Unfall auf A1 bei Hamburg – Autobahn gesperrt

Auf der A1 im Kreis Stormarn bei Hamburg kam es am Mittwochvormittag zu einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen. Eine Person wurde leicht verletzt. Da sich das Trümmerfeld über mehrere Meter erstreckte, sperrte die Polizei die Autobahn in Richtung Norden.

Laut Polizei ereignete sich die Karambolage gegen 11.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Barsbüttel und Stapelfeld. Ersten Erkenntnissen zufolge wollte der Fahrer eines Hyundai einen Lkw auf der rechten Spur überholen. Dabei kam es zu einer Berührung, woraufhin der Hyundai ins Schleudern geriet und mit einem Audi kollidierte.

Autobahn Richtung Norden rund eine Stunde gesperrt

Bei dem Unfall wurde ein Fahrer leicht verletzt. Da zahlreiche Trümmerteile die Fahrbahnen blockierten, sperrte die Polizei die Autobahn in Richtung Norden. Kurz darauf konnte der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Nachdem alle Rettungskräfte abgerückt und die Fahrbahnen gereinigt waren, wurde die A1 nach etwa 60 Minuten wieder freigegeben.