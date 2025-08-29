Autofahrer stirbt, Traktor brennt komplett aus: tragischer Unfall im Norden

Schrecklicher Unfall auf der B76: Ein Ford prallt am Donnerstagnachmittag frontal gegen einen Traktor. Für den Autofahrer kommt jede Hilfe zu spät – er stirbt noch am Unfallort.

Zu dem fatalen Crash kam es am frühen Donnerstagabend auf der B76 zwischen Eutin und Bösdorf, wie eine Polizeisprecherin bestätigte. Ein Ford Galaxy, der in Richtung Eutin unterwegs war, kam aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Dann kollidierte er frontal mit einem Traktor samt Anhänger, der aus der Gegenrichtung kam.

Tödlicher Unfall im Norden: Bundesstraße glich einem Trümmerfeld

Für die Einsatzkräfte bot sich vor Ort ein erschütterndes Bild: Trümmerteile lagen verstreut auf der Fahrbahn, der Ford war völlig zertrümmert, der Traktor brannte vollständig aus. Die Wucht des Zusammenpralls war so enorm, dass beide Fahrzeuge von der Straße geschleudert wurden.

Der 21-jährige Ford-Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehr und eines Rettungshubschraubers konnte sein Leben nicht gerettet werden – er verstarb noch am Unfallort.

Der erst 17-jährige Traktorfahrer zog sich leichte Verletzungen zu, konnte sein Fahrzeug aber selbst verlassen, bevor der Traktor in Brand geriet. Die B76 war die ganze Nacht über gesperrt und konnte erst um 8 Uhr morgens wieder freigegeben werden. Ein Gutachter wurde eingeschaltet, um die Unfallursache zu ermitteln. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 360.000 Euro. (idv)