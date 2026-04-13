Trümmerfeld bei Hamburg: Opel-Fahrer zerstört geparkte Autos und Schild

Ein Verletzter, fünf beschädigte Autos und ein zerstörtes Straßenschild – das ist die Bilanz eines schweren Unfalls am Sonntagabend in Glinde. Doch wer gefahren ist, ist unklar.

Der Unfall passierte am Sonntagabend gegen 22.20 Uhr im Oher Weg in Glinde, wie der Lagedienst der MOPO bestätigte. Nach ersten Erkenntnissen war der Fahrer eines Opels in Richtung Ortsmitte wohl zu schnell unterwegs und verlor die Kontrolle über sein Auto.

Im Norden: Totalschaden am BMW – mehrere Autos beschädigt

Der Opel krachte in einen geparkten BMW, der einen Totalschaden erlitt. Eine Kettenreaktion folgte: Drei weitere geparkte Autos wurden schwer beschädigt, zudem wurde ein Verkehrszeichen umgerissen. Die Schäden zeugen von der Wucht des Aufpralls.

Polizei emittelt: Wer ist gefahren?

Einer der beiden Insassen im Opel wurde den Angaben zufolge schwer verletzt. Beide Männer standen demnach unter Alkoholeinfluss. Es wurden Blutproben entnommen.

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Spuren wurden gesichert und Zeugen vernommen. Wer das Auto gefahren ist, ist aber noch unklar: Einem Reporter vor Ort zufolge bestritten beide Männer, der Fahrer gewesen zu sein. Der Lagedienst bestätigte der MOPO, dass die Frage noch Gegenstand der Ermittlungen ist. (nf)