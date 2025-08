Trümmerfeld bei Hamburg: Betrunkener baut schweren Unfall

In Großhansdorf (Kreis Stormarn) hat am Abend ein Autofahrer einen schweren Unfall verursacht. Er kollidierte mit einem weiteren Auto, ein geparkter Wagen sowie ein Baum am Straßenrand nahmen ebenfalls Schaden.

Gegen 19.15 Uhr am Montagabend wurden Polizei und Feuerwehr in die Straße Papenwisch in Großhansdorf gerufen. Dort war ein schwerer Unfall passiert, anscheinend ausgelöst von einem betrunkenen Passat-Fahrer. Der Mann scheint zudem viel zu schnell unterwegs gewesen zu sein. Laut Angaben eines Reporters vor Ort stand der Tacho seines Wagens nach dem Aufprall noch bei mehr als 80 km/h.

Unfall Großhansdorf: Unfall passierte anscheinend beim Überholen

Zum genauen Unfallhergang gibt es derzeit noch keine offiziellen Angaben: Auf Bildern vom Ort des Geschehens sind schwere Schäden am VW sowie an einem Mercedes Kombi zu sehen, auch ein Audi sowie ein Straßenbaum wurden in Mitleidenschaft gezogen. Ersten Angaben von vor Ort zufolge soll der Fahrer des Mercedes dabei gewesen sein, den geparkten Audi zu überholen, als der VW von hinten herangeschossen kam.

Laut Polizei wurden zwei Leichtverletzte versorgt, dem Fahrer des VW wurde eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen laufen.