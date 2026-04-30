SUV überschlägt sich – Trümmerfeld auf Landstraße

Heftiger Crash im Kreis Stormarn: Ein SUV ist in Trittau in ein stehendes Auto gekracht – und hat für ein Trümmerfeld auf der Straße gesorgt.

Es krachte gegen 16 Uhr auf der Rausdorfer Straße. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein SUV auf einen am Straßenrand abgestellten Mercedes-Kombi auf.

Trittau: SUV überschlägt sich

Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich das Fahrzeug und kam neben dem Fahrradweg im Gebüsch auf dem Dach zum Stillstand. Eine Person wurde bei dem Unfall verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

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Der Mercedes wurde im Frontbereich massiv beschädigt und blieb schräg auf der Fahrbahn stehen. Aus dem Fahrzeug traten Betriebsstoffe aus, die von der Feuerwehr mit Bindemitteln aufgenommen wurden.

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Die Rausdorfer Straße war aufgrund der Bergungs- und Reinigungsarbeiten über längere Zeit voll gesperrt.