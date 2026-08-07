Ein schwerer Unfall sorgte am Freitagnachmittag für einen Großeinsatz auf der A1 bei Heiligenhafen. Die Sperrung dauert auch nach Stunden weiter an.

Ein Wohnmobil wurde über die Leitplanke geschleudert. Arne Jappe

Ein Trümmerfeld blieb am Freitag nach einem schweren Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen auf der A1 in Fahrtrichtung Puttgarden zurück. Sieben Menschen wurden verletzt, vier davon schwer.

Die Polizei wurde gegen 15.20 Uhr alarmiert. Kurz zuvor waren aus bislang ungeklärter Ursache zunächst zwei Fahrzeuge kollidiert, wie eine Polizeisprecherin sagte. Im weiteren Verlauf wurden zwei weitere Fahrzeuge in den Unfall verwickelt.

Die WochenMOPO 32/2026 Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt! • Klimawandel: Platzt nun der Traum vom Sommerurlaub im Süden? • Autoscooter: 100 Jahre Vollgas, Rammen, Anbaggern • 16 Seiten Sport: Irvines Abgang und die Folgen für St. Pauli • 40 Seiten Rätsel und Kultur: Maximale Metal-Power beim „Elbriot“, das MS Dockville und vieles mehr

Das Ausmaß des Unfalls war enorm: Fahrzeugteile lagen über die gesamte Fahrbahn verstreut, ein Wohnmobil wurde hinter die Leitplanke geschleudert. Auch ein Multivan und ein Auto wurden schwer beschädigt. Zudem seien diverse weitere Fahrzeuge von herumfliegenden Teilen getroffen und beschädigt worden, so die Sprecherin.

Anzeige

Sieben Verletzte nach schwerem Unfall

Ersten Erkenntnissen nach könnte ein missglückter Spurwechsel den Unfall ausgelöst haben. Die genaue Ursache ist aber noch Gegenstand der Ermittlungen. Ein Sachverständiger wurde zur Unfallaufnahme hinzugezogen.

Anzeige

Bei dem Zusammenstoß wurden insgesamt sieben Personen verletzt – vier davon schwer. Die Feuerwehr war nach Angaben der Rettungsleitstelle mit rund 30 Kräften vor Ort, der Rettungsdienst mit etwa 20 Kräften. Auch zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz.

Am frühen Abend dauert der Einsatz noch an. Für die Bergung und Aufräumarbeiten bleibt die Fahrbahn weiter voll gesperrt.