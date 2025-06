Toni wird von Mitschülern in einen Abstellraum gesperrt – eine Szene aus einem Kurzfilm, die für viele Jugendliche bittere Realität ist. In Deutschland erleben Tausende junge Menschen täglich Mobbing in der Schule. Ein Themenabend in Klanxbüll (Kreis Nordfriesland) zeigt nun, was das mit Betroffenen macht – und wie man helfen kann.

Toni, ein Mobbing-Opfer, wurde von Mitschülern in einen Abstellraum gesperrt. Ängstlich wartet er darauf, dass ihn die Sportlehrerin endlich befreit. Er weiß, dass ihm morgen wieder etwas Ähnliches passiert. Toni durchlebt sein Martyrium als wehrloses Opfer jeden Tag. Als Zuschauer des Films sieht man seine Angst vor dem, was ihn erwartet – fiese Sprüche über sein Aussehen, Schläge, Tritte.

Sieben Prozent der 15-Jährigen in Deutschland werden gemobbt