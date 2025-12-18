Betrunken im Gegenverkehr: Crash mit Traktor – Lebensgefahr!

Bei einem schweren Verkehrsunfall im Kreis Ostholstein sind zwei Menschen lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei stießen am Mittwochabend ein Pkw und ein Treckergespann auf der Kreisstraße zwischen Damlos und Masselberg frontal zusammen.

Der 80 Jahre alte Fahrer des Autos sei auf die entgegenkommende Fahrbahn geraten. Dort sei ein 38-jähriger Mann mit einem Trecker unterwegs gewesen.

Beide Männer wurden lebensgefährlich verletzt und von Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Eine Sprecherin der Polizei sagte, dass bei dem 80-Jährigen der Verdacht auf Trunkenheit am Steuer vorliegt. (dpa/mp)