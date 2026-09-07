Eine 84-Jährige war am Donnerstag von einem Linienbus erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Nun ist die Frau im Krankenhaus gestorben.

Die Seniorin wollte die Westerstraße in Elmshorn über den Fußweg überqueren, als sie von einem Linienbus erfasst wurde. Holstein-Report

Eine 84 Jahre alte Fußgängerin ist nach einem schweren Verkehrsunfall mit einem Linienbus in Elmshorn im Krankenhaus gestorben. Die Seniorin hatte bei dem Zusammenstoß lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Die Polizei ermittelt weiterhin zum genauen Unfallhergang und sucht Zeugen.

Der Unfall hatte sich am 3. September gegen 18.30 Uhr an der Kreuzung Westerstraße/Klostersande ereignet. Die 84-Jährige wollte die Straße überqueren, als sie von einem abbiegenden Linienbus erfasst wurde. Sie musste noch an der Unfallstelle reanimiert und anschließend mit einem Rettungshubschrauber ins UKE nach Hamburg gebracht werden.

Dort erlag die Seniorin nun ihren schweren Verletzungen. Das Polizeirevier Elmshorn führt die Ermittlungen zum Unfallhergang weiter. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04121 8030 beim Polizeirevier Elmshorn zu melden. (rei)