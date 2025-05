Schwertransporter verliert Ladung: 70-Tonnen-Röhre blockiert Straße bei Hamburg

Eine Röhre für eine Windkraftanlage rollt von einem Lkw-Auflieger und blockiert eine Straße. Wann die Straße wieder frei sein wird, ist noch nicht klar.

In Elmshorn (Kreis Pinneberg) hat ein Schwerlasttransporter in der Nacht zu Freitag seine Ladung an der Einmündung Heidmühlenweg/Ollnsstraße verloren. Seitdem blockiert er den Heidmühlenweg.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei fuhr das Gespann in Richtung Köhnholz mit Zielort Groß Nordende. Gegen 1.40 Uhr kam der sogenannte Nachläufer (Anhänger) in einer leichten Kurve aus bisher nicht bekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Nachläufer kollidierte im Anschluss mit einem Verkehrszeichen und einem Baum. Auch der Gehweg wurde in dem Bereich aufgrund des hohen Gewichts erheblich beschädigt.

Windkraft-Röhre rollt von Schwertransporter

Der 40-jährige Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden kann bisher noch nicht abgeschätzt werden. Geladen hatte der Lkw eine 70 Tonnen schwere Röhre für eine Windkraftanlage. Warum diese vom Auflieger rollen konnte, sei bislang unklar.

Das könnte Sie auch interessieren: Riesige Rauchsäule: Windrad geht in Flammen auf – Feuerwehr machtlos

Da bei dem Sturz der Ladung auch der Auflieger des Lkw beschädigt wurde, kann der Transporter vorerst nicht weiterfahren. Alles müsse jetzt aufwendig geborgen werden. Wie lange die Bergung dauern wird, konnte die Polizei bisher nicht sagen. Der Bereich ist bis auf Weiteres voll gesperrt, die Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmer darum, weiträumig auszuweichen.(dpa/mp)