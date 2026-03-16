Transporter schiebt sich unter Lkw: Zwei Schwerverletzte – A7 voll gesperrt

Schwerer Unfall auf der A7 in Richtung Hamburg: Zwischen Owschlag und Rendsburg ist ein Transporterfahrer gegen einen Lkw gekracht. Zwei Menschen wurden schwer verletzt. Die Autobahn ist voll gesperrt.

Der Notruf ging gegen 15.30 Uhr ein. Der Fahrer des Transporters fuhr aus noch ungeklärten Gründen auf einen vorausfahrenden Lkw auf, wie die Polizei der MOPO sagte. Dabei schob sich das Fahrzeug unter das Heck des größeren Lastwagens.

Unfall auf A7: Verletzter mit Hubschrauber in Klinik

Die Front des Transporters wurde völlig eingedrückt. Dennoch konnten sich die beiden Schwerverletzten aus dem Wrack befreien. Einer der beiden Insassen wurde per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus transportiert, der andere per Rettungswagen.

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Die A7 ist in Fahrtrichtung Süden am Abend voll gesperrt. Der Verkehr wird abgeleitet, was laut Polizei zu Chaos in einer nahegelegenen Gemeinde führt.