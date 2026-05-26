Laster kracht in Wohnwagen – langer Stau auf der A7

Am Dienstag kam es erneut zu einem schweren Verkehrsunfall auf der A7: Kurz vor der Abfahrt Quickborn fuhr ein Transporter auf ein Wohnwagen-Gespann auf. Der Verkehr staute sich kilometerweit.

Die Urlauber im Wohnwagen berichteten vor Ort, dass sie wegen eines vorausgegangenen Unfalls bereits in Quickborn von der Autobahn abfahren wollten. Sie seien mit etwa 80 km/h unterwegs gewesen, als es plötzlich laut geknallt habe.

Bei dem Aufprall wurden der Fahrer des Transporters sowie ein Mitfahrer aus dem Wohnwagen-Gespann leicht verletzt. Beide mussten jedoch nicht ins Krankenhaus.

Nach Unfall auf der A7: Kilometerlanger Stau

Nach ersten Erkenntnissen könnte Unachtsamkeit die Ursache des Unfalls gewesen sein. Das Stauende eines vorausgegangenen Unfalls bei Schnelsen-Nord sei laut Polizei noch mehrere hundert Meter entfernt gewesen.

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Wegen der Aufräumarbeiten war im Bereich der Unfallstelle zeitweise nur der linke Fahrstreifen befahrbar. Dadurch bildete sich ein weiterer kilometerlanger Stau. Wann die Arbeiten abgeschlossen sein werden, war zunächst unklar.