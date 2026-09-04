Schwere Unfälle auf der A215: Ein Lieferwagen kommt von der nassen Fahrbahn ab. Bei der Bergung beginnt er zu brennen. Wenig später kracht ein Mercedes gegen die Leitplanke.

Auf der A215 bei Kiel ist ein Transporter gegen einen Baum gekracht. Danfoto

Dramatischer Unfall auf der A215 nahe Kiel: Ein Transporterfahrer ist schwer verunglückt. Bei der Bergung fing der Van Feuer. Die Autobahn wurde zweimal voll gesperrt. Etwa anderthalb Stunden später kommt es weiter südlich zu einem weiteren Crash.

Gegen 7.30 Uhr kam der Fahrer des Lieferwagens auf Höhe Molfsee in Fahrtrichtung Kiel von der Fahrbahn ab. Grund war laut Polizei Neumünster Aquaplaning.

A215 nahe Kiel: Lieferwagen kommt im Regen von der Fahrbahn ab

Anzeige

Der Wagen krachte neben der Autobahn gegen einen Baum und begann zu qualmen, brannte aber nicht. Der 44-jährige Fahrer wurde schwer verletzt. Zur medizinischen Erstversorgung war ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Anders als zunächst gemeldet, wurde der Mann aber nicht mit dem Helikopter, sondern mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Für den Rettungseinsatz wurde die A215 in Richtung Kiel etwa 50 Minuten lang voll gesperrt. Während der Bergungsarbeiten begann der Transporter jedoch zu brennen. Die Feuerwehr löschte den Brand, was eine erneute Vollsperrung erforderlich machte. Seit 11 Uhr fließt der Verkehr dort wieder.

Anzeige

Gegen 9 Uhr waren Polizei und Feuerwehr wieder auf der A215 im Einsatz, dieses Mal auf der Fahrbahn Richtung Süden, kurz vorm Bordesholmer Dreieck. Auf der regennassen Fahrbahn hatte ein Mercedes-Fahrer die Kontrolle verloren und war gegen die Leitplanke gekracht. Ob auch hier Aquaplaning die Ursache war, ist laut Polizei unklar.

Verletzt wurde dabei niemand. Die Autobahn wurde in Richtung Süden für etwa zehn Minuten gesperrt. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.