Schwerer Unfall auf der A215: Ein Lieferwagen kommt von der nassen Fahrbahn ab. Bei der Bergung beginnt er zu brennen.

Auf der A215 bei Kiel ist ein Transporter gegen einen Baum gekracht. Danfoto

Dramatischer Unfall auf der A215 nahe Kiel: Ein Transporterfahrer ist schwer verunglückt. Bei der Bergung fing der Van Feuer. Die Autobahn wurde zweimal voll gesperrt.

Gegen 7.30 Uhr kam der Fahrer des Lieferwagens auf Höhe Molfsee in Fahrtrichtung Kiel von der Fahrbahn ab. Grund war laut Polizei Neumünster Aquaplaning.

A215 nahe Kiel: Lieferwagen kommt im Regen von der Fahrbahn ab

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Der Wagen krachte neben der Autobahn gegen einen Baum und begann zu qualmen, brannte aber nicht. Der Fahrer wurde mit schweren Verletzungen im Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

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Für den Rettungseinsatz wurde die A215 in Richtung Kiel etwa 50 Minuten lang voll gesperrt. Während der Bergungsarbeiten begann der Transporter jedoch zu brennen. Die Feuerwehr löscht den Brand. Aktuell (Stand 9.40 Uhr) ist die Autobahn wieder in Richtung Kiel voll gesperrt.