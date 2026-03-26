Transporter kippt auf die Seite: Vollsperrung auf der A7

Nach einem Unfall auf der A7 bei Neumünster ist die Autobahn in Richtung Norden voll gesperrt. Autofahrer müssen sich auf erhebliche Verkehrsbehinderungen einstellen.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstagmorgen gegen 8.25 Uhr zwischen den Anschlussstellen Neumünster-Nord und Bordesholm. Nach ersten Erkenntnissen kollidierten ein VW-Bus und ein Lastwagen auf dem mittleren Fahrstreifen aus bislang ungeklärter Ursache.

Unfall bei Neumünster: Fahrer leicht verletzt

Durch den Zusammenstoß kam der VW-Bus nach links von der Fahrbahn ab, prallte in die Leitplanke und kippte anschließend auf die Seite. Der Fahrer, der allein im Fahrzeug saß, wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

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Die A7 ist in Fahrtrichtung Norden im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt. Die Polizei warnt vor erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.