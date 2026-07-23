Schleswig-Holstein
Transporter gerät in Gegenverkehr: Sechs Verletzte bei schwerem Unfall
Sechs Personen wurden am Mittwochnachmittag bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B207 verletzt, als ein Transporter in den Gegenverkehr geriet und dort mit zwei Fahrzeugen zusammenstieß.
Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B 207 in der Ortschaft Niendorf an der Stecknitz sind am Mittwochnachmittag um kurz vor 17 Uhr sechs Personen verletzt worden.
Nach ersten Erkenntnissen war der Fahrer (18) eines VW-Sprinters von Talkau in Richtung Breitenfelde unterwegs, als er in den Gegenverkehr geriet. Dort stieß das Fahrzeug mit einem Lkw sowie einem VW Touran zusammen.
B207: Sechs Verletzte bei Unfall
Der Sprinterfahrer wurde bei dem Zusammenprall schwer verletzt und im Fahrzeug eingeklemmt. Lebensgefahr wird nicht ausgeschlossen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Sein Beifahrer (29) wurde nach Angaben der Polizei ebenfalls schwer verletzt.
Leichte Verletzungen erlitten der Lkw-Fahrer (46), ebenso der Touran-Fahrer (44) und die drei Insassen (40, 11, 9). Die Rettungskräfte versorgten die Verletzten noch vor Ort und brachten sie anschließend in umliegende Krankenhäuser.
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Die B207 war auch noch Stunden nach dem Unfall voll gesperrt, die Sperrung wurde gegen 22.15 Uhr wieder aufgehoben.
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