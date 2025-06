Traktor geht in Flammen auf – mitten auf Flugplatz

Eine tiefschwarze Rauchsäule, die bis in den Stadtteil über ganz Flensburg sichtbar war, stand am Sonntagabend über dem Flugplatz Schäferhaus an der Lecker Chaussee. Dort stand ein großer Traktor in Flammen.

Gegen 17.15 Uhr am Sonntagabend meldeten Zeugen über den Notruf einen Brand auf dem Flensburger Flugplatz Schäferhaus an der Stadtgrenze zu Handewitt. Auf dem Gelände des Flugplatzes war aus bislang ungeklärter Ursache ein großer Traktor in Brand geraten, der zur Rasenpflege auf dem Flugplatz eingesetzt wird.

Traktor stand bereits lichterloh in Flammen, als die Feuerwehr eintraf

Nach Angaben von Feuerwehr-Zugführer Simon Jasper war das Fahrzeug am Nachmittag noch auf dem Gelände im Einsatz. „Es soll nach dem Abstellen des Traktors laut geknallt haben und kurz danach wurden aus dem Arbeitsgerät eine Rauchentwicklung und Flammenschein beobachtet“, schildert er die Beobachtungen der Zeugen.

Eigene Löschversuche mit mehreren Pulverlöschern konnten das Feuer aber nicht mehr eindämmen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr stand das Fahrzeug bereits lichterloh in Flammen und verursachte eine starke Rauchentwicklung, die auch die Lecker Chaussee und den Ochsenweg vernebelte.

Löscharbeiten dauern etwa eine halbe Stunde

Ein Löschfahrzeug und die Drehleiter fuhren direkt auf das Flugfeld zu dem brennenden Fahrzeug. Die Besatzung begann sofort mit den Löscharbeiten, um ein Übergreifen des Feuers auf ein Carport aus Holz zu verhindern. Zusätzlich wurde eine Löschwasserversorgung von einem Hydranten an der Lecker Chaussee auf den Flugplatz aufgebaut.

Die Löschmaßnahmen der Feuerwehr zeigten schnell Wirkung, sodass die Rauchentwicklung bereits nach 20 Minuten deutlich abnahm. Rund eine halbe Stunde nach dem ersten Notruf war das Feuer gelöscht. Neben dem Löschzug der Berufsfeuerwehr rückten auch ein Rettungswagen und die Freiwillige Feuerwehr Weiche aus. Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand.

Trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehr brannte der Traktor aber vollständig aus und erlitt einen Totalschaden. Zur Brandursache konnten die Einsatzkräfte zunächst keine Angaben machen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (mp)