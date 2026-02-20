Tragisches Unglück: Mann stirbt bei Baumarbeiten nahe Hamburg

Tragisches Unglück am Donnerstag im Kreis Pinneberg: Dort hat ein Mann bei Baumarbeiten sein Leben verloren. Die polizeilichen Ermittlungen zur Ursache laufen.

Um 16.40 Uhr wurden Polizei und Rettungsdienst zum Tornescher Weg gerufen. Dort war ein Mann bei Baumarbeiten verunglückt. „Schweres Gerät klemmte den 62-jährigen Mann aus dem Kreis Pinneberg offenbar bei

Verladearbeiten ein“, so ein Polizeisprecher. Der Mann verstarb trotz sofort eingeleiteter Reanimation noch an der Unfallstelle.

Ein Fremdverschulden sei nach Angaben der Polizei auszuschließen. Nach Informationen des „Flensburger Tageblatts“ brachte ein Hubschrauber einen Notarzt zum Einsatzort. (dpa/mp)