Tragisches Unglück auf Urlaubsinsel – Urlauber ertrinkt in Nordsee

Auf Sylt (Kreisnordfriesland) ist am Samstag ein Urlauber ertrunken. Der Mann war zum Schwimmen in die Nordsee gegangen und untergegangen.

Die Retter von DLRG und Feuerwehr waren am Nachmittag zum Strand von Westerland gerufen worden. Dort hatten andere Badegäste einen Ertrinkungsunfall gemeldet. Ein Urlauber (52) war beim Baden in der Nordsee plötzlich untergegangen.

Rettungskräfte bergen Leichnam aus Nordsee

Rettungskräfte suchten das Gewässer ab und bargen später den Leichnam. Die DLRG schätzt die Nordsee als risikoreicher als die Ostsee ein und warnt. Insbesondere auf Sylt sei die See nicht zu unterschätzen. Gefährliche Unterströmungen bei einsetzender Flut können lebensgefährlich sein.