Eine Dreijährige aus Preetz war seit Mittwoch verschwunden. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei der Toten um sie handelt.

Im Fall der vermissten Dreijährigen aus Preetz bei Kiel gibt es eine tragische Wendung: Am Donnerstagmorgen meldete die Polizei, dass in Preetz ein totes Kleinkind aufgefunden wurde. Es handelt sich mit großer Wahrscheinlichkeit um die kleine Bella.

Das autistische Kind war am Mittwochmittag von seinen Eltern als vermisst gemeldet worden. Daraufhin begann eine großangelegte Suche. Zahlreiche Einsatzkräfte der Polizeidirektion Kiel und der Bereitschaftspolizei aus Eutin suchten am Mittwoch und Donnerstag nach der Dreijährigen. Auch Dutzende Anwohner des Ortes beteiligten sich daran.

Bei der Suche kamen auch ein Hubschrauber, Diensthunde und Drohnen zum Einsatz. Gesucht wurde insbesondere in Kleingartenanlagen, sagte die Polizeisprecherin. Weitere Informationen will die Polizeidirektion Kiel bei einer Pressekonferenz um 11 Uhr bekannt geben.

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Erinnerungen an den Fall Arian

Die Suche weckt Erinnerungen an den Fall des sechsjährigen Arian aus Bremervörde (Niedersachsen), der im April 2024 aus seinem Zuhause verschwand. Zeitweise waren bis zu 1200 Helfer beteiligt – sie durchkämmten Dörfer, Wiesen und Wälder, auch ein Fluss wurde abgesucht. Die Einsatzkräfte suchten auch mit Hunden nach dem Jungen, mit Pferden, Helikoptern, Drohnen, Wildtierkameras, einem Tornado-Flieger, Booten und Tauchausrüstung.

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Auch Arians Fall ging tragisch aus. Zwei Monate später, im Juni, fand ein Landwirt beim Mähen einer Wiese in Estorf im Landkreis Stade die Leiche des Kindes. Hinweise auf ein Fremdverschulden gab es nicht. (dpa/mp)