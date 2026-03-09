Schrecklicher Unfall bei Hamburg: 22-jährige Beifahrerin stirbt

In der Nacht zum Montag ist es in der Nähe von Geesthacht (Kreis Herzogtum-Lauenburg) zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Eine 22-Jährige verstarb kurz darauf an ihren Verletzungen.

Gegen Mitternacht warteten die 24-jährige Fahrerin und ihre 22-jährige Beifahrerin in einem schwarzen BMW an einer roten Ampel der Kreuzung A25/B404 in der Nähe von Geesthacht.

Unfall A25: 22-jährige Beifahrerin stirbt an Verletzungen

Laut eines Sprechers der Polizei soll sich dann der Fahrer (60) eines weiteren Pkw von hinten genähert haben und auf den BMW aufgefahren sein. Beide Fahrzeuge wurden auf die Kreuzung geschleudert, der BMW mit den beiden Frauen kam auf der Gegenfahrbahn zum Stehen, der Mercedes drehte sich und blieb auf Höhe der Zufahrt zur B404 liegen.

Die 22-jährige Beifahrerin verstarb wenig später, die 24-jährige Fahrerin wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. „Der vermeintliche Unfallverursacher, der aufgefahren ist, wurde leicht verletzt“, so der Sprecher. Auch der 60-Jährige sei ins Krankenhaus gekommen.

Kreuzung an der A25 war bis zum Morgen voll gesperrt

Die genaue Unfallursache werde noch geklärt, dazu sei ein Sachverständiger vor Ort gewesen. Die Feuerwehr streute die ausgelaufenen Betriebsstoffe ab und fegte die Trümmerteile zusammen. Die Kreuzung war bis circa 7.15 Uhr am Montagmorgen voll gesperrt. (aba)