Tragischer Unfall auf der A1: Junge Frau kracht gegen Baum und stirbt

Tödlicher Unfall auf der A1 bei Neustadt: Eine 25-jährige Autofahrerin ist am Ostersonntag mit ihrem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Sie starb noch an der Unfallstelle.

Nach ersten Erkenntnissen hatte der VW Golf Plus der jungen Frau einen Schachtdeckel touchiert, wodurch sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Das Auto wurde dabei massiv zerstört. Für die Fahrerin kam jede Hilfe zu spät.

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Die Autobahn musste in Fahrtrichtung Lübeck für mehrere Stunden gesperrt werden. Für den Einsatz des Rettungshubschraubers wurde die A1 auch in Fahrtrichtung Puttgarden kurzzeitig gesperrt. (mp)