Tragischer Fund: Vermisste 64-Jährige und ihr Hund sterben in Schacht

Rettungstaucher haben in einem Bachlauf im Kreis Stormarn eine Leiche und einen toten Hund entdeckt. Die Polizei prüfte, ob ein Zusammenhang mit einer vermissten Frau besteht. Am Abend herrschte traurige Gewissheit.

Wie die Polizei mitteilte, war am Mittwochabend gegen 23.30 Uhr eine Vermisstenanzeige bei der Polizei eingegangen. Eine 64-Jährige aus Hammoor war am Nachmittag mit ihren zwei Hunden zu einem Spaziergang aufgebrochen – und nicht zurückgekehrt.

Einsatzkräfte am Fundort der Leiche bei Hammoor (Kreis Stormarn). News5/René Schröder Einsatzkräfte am Fundort der Leiche bei Hammoor (Kreis Stormarn).

Polizei und Feuerwehr starteten umgehend eine groß angelegte Suche. Am Donnerstagmorgen entdeckte ein Anwohner einen der beiden Hunde angeleint in der Nähe eines Gewässers bei Hammoor. Die Einsatzkräfte konzentrierten ihre Suche daraufhin auf diesen Bereich.

Traurige Gewissheit: Bei der Toten handelt es sich um die vermisste 64-Jährige

Wenig später fanden sie zunächst den toten zweiten Hund im Wasser. Schließlich machten die Retter in einem vom Bachlauf abzweigenden Schacht eine weitere tragische Entdeckung: Dort lag ein menschlicher Leichnam. Die Bergung gestaltete sich schwierig und dauerte mehrere Stunden. Auch das Technische Hilfswerk (THW) war im Einsatz. Am Ende bestätigte sich die traurige Gewissheit – bei der Toten handelt es sich um die vermisste 64-Jährige.

„Zum jetzigen Zeitpunkt kann ein Unglücksfall nicht ausgeschlossen werden“, sagte Sprecheirn Sophie-Marie Jakobi am Abend. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung gibt es bislang nicht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (rei/idv)