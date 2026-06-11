Auf der Ostseeinsel Fehmarn haben Spaziergänger am Strand eine erschütternde Entdeckung gemacht– für einen Mann kam jede Hilfe zu spät.

Zwei Windsurfer auf der Ostsee bei Orth auf Fehmarn (Archivbild). picture alliance / imageBROKER | Siegfried Kuttig

Am Mittwochnachmittag gegen 14.20 Uhr bemerkten Passanten einen leblosen Mann im Wasser im Bereich zwischen Gold und Strukkamphuk und alarmierten Polizei und Rettungsdienst.

Ein weiterer Helfer zog den Mann aus dem Wasser. Wie sich herausstellte, war der 69-jährige Windsurfer aus Rheinland-Pfalz bereits verstorben.





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Nach bisherigen Erkenntnissen gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Die Polizei geht derzeit von einem medizinischen Hintergrund aus. (rei)