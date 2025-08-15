Tragischer Badeunfall im Norden: Vermisste Paddlerin tot geborgen

Eine seit Dienstag vermisste Stand-up-Paddlerin ist tot im Mözener See im Kreis Segeberg gefunden worden. Wie die Polizei sagte, entdeckten Einsatzkräfte die Leiche der Frau am Donnerstagnachmittag treibend im Wasser. Es handle sich eindeutig um die gesuchte Frau.

Die Frau war am Dienstag als vermisst gemeldet worden, nachdem sie mit einem Stand-up-Paddle-Board nicht zurückgekehrt war. Die Suche nach ihr hatte Polizei und Rettungskräfte über längere Zeit beschäftigt.

Taucher und technisches Gerät waren im Einsatz, blieben zunächst jedoch ohne Erfolg. (dpa)