Tragische Kollision auf der A1: Schwan kommt bei Unfall ums Leben

Ein Schwan ist auf der A1 bei Lübeck mit einem Auto kollidiert. Der Fahrer blieb unverletzt – das Tier starb noch am Unfallort.

Ein Schwan ist am Donnerstag auf der Autobahn bei Lübeck von einem Auto erfasst worden und verendet. Nach Polizeiangaben versuchte der Vogel, die Fahrbahn zu überfliegen, als es zwischen den Anschlussstellen Bad Schwartau und Lübeck-Zentrum zum Zusammenstoß mit dem Wagen eines 51-Jährigen kam.

Das könnte Sie auch interessieren: Sie kamen nicht nach Hause: Wer hat Mia und Lara gesehen?

Der Fahrer lenkte sein Auto auf den Standstreifen und blieb unverletzt. Das Tier starb noch am Unfallort. Das Fahrzeug wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. (dpa)