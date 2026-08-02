Vorsicht beim Frühstück: Ein beliebtes Kölln-Produkt wird bundesweit zurückgerufen. Was Verbraucher nun beachten sollten.

Die App „Lebensmittelwarnung” ist auf einem Smartphone vor einem geöffneten Kühlschrank zu sehen. (Symbolbild) Sina Schuldt/dpa

Achtung Fremdkörper! Der mehr als 200 Jahre alte Hersteller Kölln aus Elmshorn ruft mehrere Chargen der „Zauberfleks Schoko” in der 375-Gramm-Packung zurück.

Der Grund: Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich in einzelnen Packungen der betroffenen Chargen Fremdkörper aus der Produktion befinden. Das kann beim Verzehr zu Verletzungs- und Erstickungsgefahr führen.

Kölln ruft mehrere Chargen der „Zauberfleks Schoko“ zurück. Lebensmittelwarnung.de

Betroffen sind die Chargen L6164, L6165 und L6235 mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 16. April 2027, 17. April 2027 und 5. Juni 2027. Sie standen in allen Bundesländern zum Verkauf.

Anzeige

Betroffene Packungen nicht verzehren

Die Frühstücksflocken aus den betroffenen Packungen sollen nicht verzehrt werden, heißt es. Wer trotzdem einen Fremdkörper verschluckt oder sich verletzt, sollte umgehend einen Arzt aufsuchen – in Notfällen den Notruf wählen.

Anzeige

Bereits gekaufte Packungen können auch ohne Kassenbon im jeweiligen Einkaufsmarkt zurückgegeben werden – auch der Kaufpreis wird dann erstattet.