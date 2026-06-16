Explosion im Kreis Schleswig-Flensburg: Eine Wohnung brennt, Fenster und Türen werden aus den Rahmen gerissen – ein Bewohner wird tot entdeckt.

Die Wand des Hauses in Kropp wurde durch die Wucht der Explosion nach außen gedrückt. NEWS5 / René Schröder

Bei der Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Kropp (Kreis Schleswig-Flensburg) ist ein Mensch ums Leben gekommen. Es sei ein Toter in der Brandwohnung entdeckt worden, wie die Polizei mitteilte. Ob es sich dabei um den 77 Jahre alten Mieter der Wohnung handelt, stand zunächst nicht fest.

Die Feuerwehr löschte den Brand, die Wohnung im Birkenweg konnte wegen Einsturzgefahr vorerst nicht betreten werden. Das THW wurde herbeigerufen, um das Haus abzusichern.

Die Wohnung, in der sich die Explosion ereignet hat, sollte nach Angaben der Baugenossenschaft Gewoba Nord am Dienstag geräumt werden. Ob ein Zusammenhang besteht, war zunächst unklar. Nach Angaben eines Polizeisprechers werde in alle Richtungen ermittelt.

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In dem Haus sind laut Feuerwehr Wohnungen für Senioren. 29 Bewohner gemeldet. Eine Person wurde nach Angaben des Einsatzleiters der Feuerwehr vom Vormittag vermisst. Vier Menschen wurden leicht verletzt. Sie wurden wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht, wie der Einsatzleiter der Feuerwehr sagte.

Feuerwehrkräfte vor dem beschädigten Mehrfamilienhaus am Birkenweg in Kropp. NEWS5 / René Schröder

Die anderen Bewohner des Hauses konnten demnach ihre Wohnungen verlassen beziehungsweise gerettet werden oder sind im Urlaub. Die Feuerwehr hatte viele von ihnen unter anderem mit einer Drehleiter von Balkonen in Sicherheit gebracht.

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Die Feuerwehr war mit etwa 120 Einsatzkräften von fünf Wehren vor Ort. Hinzu kamen Rettungskräfte und Polizei.

Druckwelle sprengt Fenster und Türen aus Rahmen

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Die Explosion geschah ersten Erkenntnissen zufolge am Morgen gegen 6.45 Uhr in der Erdgeschosswohnung, wie die Polizei mitteilte. Beim Eintreffen der Rettungskräfte habe die Wohnung in Flammen gestanden.

Die von der Explosion verursachte Druckwelle führte laut Polizei dazu, dass Fenster und Türen des Mehrfamilienhauses und auch von umliegenden Häusern zum Teil aus den Rahmen sprangen.

Es seien zahlreiche Notrufe aus Kropp und Umgebung bei der Rettungsleitstelle eingegangen, sagte der Einsatzleiter der Feuerwehr.

Die Polizei mutmaßt, dass es in der betroffenen Erdgeschosswohnung zu einer Umsetzung eines Gasgemisches gekommen sein könnte. In der Wohnung wurde mindestens eine Gasflasche aufgefunden. Ob dieser Umstand im Zusammenhang mit der Explosion steht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.