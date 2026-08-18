Passanten entdecken in der Nacht zu Sonntag eine leblose Frau auf der Straße.

Schockfund in der Nacht zu Sonntag im Kreis Schleswig-Flensburg: In einem kleinen Ort entdeckten Passanten eine leblose Frau mit einer Kopfverletzung auf der Straße. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Polizei mitteilte, machten Passanten gegen 4.30 Uhr einen schrecklichen Fund. Auf der Dörpstroot in der 720 Einwohner zählenden Gemeinde Bergenhusen entdeckten sie eine leblose 52-Jährige, die eine Kopfverletzung aufwies.

Staatsanwaltschaft ordnet Todesermittlungsverfahren an

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Ein umgehend alarmierter Notarzt konnte nur noch den Tod der 52-Jährigen feststellen. Die Umstände, die zum Tod der Frau führten, sind bislang unklar. Die Staatsanwaltschaft ordnete deshalb ein Todesermittlungsverfahren an.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die in der Nacht etwas beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. (04621) 840 entgegen.