Wegen eines Oberleitungsschadens und einer Weichenstörung geht auf dem Bahnweg nach Wacken nichts mehr.

Nicht ganz nach Plan, doch die Laune war trotzdem gut: Für Wacken-Fans ging es vom Bahnhof Pinneberg mit dem Bus weiter nach Wacken. Manu Schmickler

Wegen einer beschädigten Oberleitung fahren am Montag, 27. Juli, keine Züge zwischen Elmshorn und Itzehoe. Das hat Kathrin Freist, Sprecherin der Nordbahn, bestätigt. Zwar gibt es einen Busersatzverkehr, trotzdem sind unzählige Urlauber und anreisende Wacken-Fans am Bahnhof in Elmshorn zunächst einmal gestrandet.

Es ist nicht das einzige Problem, denn Einschränkungen gibt es auch auf der Strecke zwischen Elmshorn, Pinneberg und Hamburg auf den Linien der Deutschen Bahn und der Nordbahn sowie der S-Bahn. Was Pendler jetzt wissen sollten.

Manche harren noch am Pinneberger Bahnhof aus und hoffen, dass die Verbindung nach Wrist doch noch funktioniert. MANU SCHMICKLER

Ein Tornado hat am Sonntagabend, 26. Juli, in Teilen der Kreise Segeberg und Pinneberg Schäden in Millionenhöhe angerichtet. Er traf gegen 19 Uhr auf Höhe der Stadtstraße in Glückstadt auf Land und zog über den Bühler Weg weiter Richtung Herzhorner Rhin, Herzhorn, Sommerland und Horst. Dabei riss die Windhose in der Engelbrechtschen Wildnis (Kreis Steinburg) die Oberleitung der Bahn aus der Verankerung.

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Ersatzbusse zwischen Elmshorn und Itzehoe

Nun stehen die Züge auf der Strecke still. Die Reparaturarbeiten laufen, gestalten sich nach offiziellen Angaben aber aufwendig. Nordbahn-Sprecherin Kathrin Freist nicht ausschließen, dass die Sperrung länger bestehen bleiben könnte. Und selbst wenn der Zeitplan eingehalten wird, dauert es, bis sich der Verkehr wieder normalisiert hat. Davon betroffen sind die Linien RB60, RB61 und RB71.

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Auf der Bahnstrecke zwischen Elmshorn und Itzehoe ist eine Oberleitung beschädigt worden. Der Zugverkehr ist davon massiv betroffen. FLORIAN SPRENGER

Derzeit pendeln zwischen Elmshorn und Itzehoe vier Ersatzbusse. „Sie haben keinen festen Fahrplan“, erläuterte Kathrin Freist. Das bedeutet, sie lassen die Fahrgäste aus- und einsteigen und fahren dann sofort wieder los. Allerdings reichen die Kapazitäten offenbar nicht aus, das Chaos am Bahnhof in Elmshorn abzubauen. „Die Leitstelle bemüht sich, weitere Busse zu bekommen, aber das ist wegen der vielen Sperrungen nahezu unmöglich“, so Kathrin Freist weiter.

Am ZOB in Elmshorn ist es richtig voll. Alle hoffen, einen Platz in den Bussen zu bekommen. Ein Ehepaar mit großen Koffern will nach Flensburg und merkt irgendwann, dass es am ZOB völlig falsch ist. Mitarbeiter der Bahn sind vor Ort nicht im Einsatz, um die Fahrgäste zu unterstützen. CHRISTIAN BRAMESHUBER

Zugausfälle auch bei der Deutschen Bahn

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Die Deutsche Bahn (DB) spricht außerdem von Beeinträchtigungen im Bahnverkehr zwischen Elmshorn und Pinneberg. Züge der Linie RE6 zwischen Sylt und Hamburg-Altona enden und beginnen vorübergehend in Elmshorn. Fahrgäste werden gebeten, auf alternative Verbindungen auszuweichen. Demnach kommt es zu einer Verlängerung der Reisezeit von knapp 30 Minuten. Grund hierfür ist eine Weichenstörung.

Die Reparaturarbeiten dauern vermutlich bis zum Abend an. FLORIAN SPRENGER

Auch sie sind auf dem Weg nach Wacken in Elmshorn gestrandet. Aber die Laune bleibt gut. CHRISTIAN BRAMESHUBER

Technische Probleme gibt es aktuell auch auf der Linie der S3 zwischen Pinneberg und Hamburg. Das teilt die S-Bahn auf ihrer Homepage mit. Grund ist demnach ebenfalls eine Weichenstörung, durch die es zu Verzögerungen im Fahrplan kommt: Die S3 fährt aktuell nicht mehr im 10-Minuten-Takt, sondern nur noch alle 20 Minuten.

Die Veranstalter des Wacken Open Air (WOA) haben auf die Zugausfälle inzwischen reagiert. Die am Pinneberger Bahnhof gestrandeten Fans werden einmal in der Stunde mit einem Shuttlebus auf das Festivalgelände gefahren. Der Wacken-Express wurde von der Strecke Itzehoe-Wacken abgezogen.

Komfortabel im VIP-Shuttle zum Wacken-Festival: Gestrandete Metalheads werden vom Bahnhof in Pinneberg abgeholt. MANU SCHMICKLER

Dieser Artikel erschien zuerst auf SHZ.de