Wegen eines Oberleitungsschadens und einer Weichenstörung ging auf dem Bahnweg nach Wacken am Montag lange nichts mehr.

Nicht ganz nach Plan, doch die Laune war trotzdem gut: Für Wacken-Fans ging es vom Bahnhof Pinneberg mit dem Bus weiter nach Wacken. Manu Schmickler

Wegen einer beschädigten Oberleitung fuhren am Montag bis zum Abend keine Züge zwischen Elmshorn und Itzehoe. Zwar gab es einen Busersatzverkehr, trotzdem strandeten Urlauber und anreisende Wacken-Fans am Bahnhof in Elmshorn.

Verschärft wurde das Problem durch Einschränkungen auf der Strecke zwischen Elmshorn, Pinneberg und Hamburg auf den Linien der Deutschen Bahn und der Nordbahn sowie der S-Bahn.

Ein Tornado hat am Sonntagabend, 26. Juli, in Teilen der Kreise Segeberg und Pinneberg Schäden in Millionenhöhe angerichtet. Er traf gegen 19 Uhr auf Höhe der Stadtstraße in Glückstadt auf Land und zog über den Bühler Weg weiter Richtung Herzhorner Rhin, Herzhorn, Sommerland und Horst. Dabei riss die Windhose in der Engelbrechtschen Wildnis (Kreis Steinburg) die Oberleitung der Bahn aus der Verankerung.

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Ersatzbusse zwischen Elmshorn und Itzehoe

Die Reparaturarbeiten an der Bahnstrecke liefen bis Montagabend, erst gegen 19.30 Uhr waren die Arbeiten abgeschlossen. Auch danach kam es noch zu Verspätungen und Ausfällen.

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Auf der Bahnstrecke zwischen Elmshorn und Itzehoe ist eine Oberleitung beschädigt worden. Der Zugverkehr ist davon massiv betroffen. FLORIAN SPRENGER Komfortabel im VIP-Shuttle zum Wacken-Festival: Gestrandete Metalheads werden vom Bahnhof in Pinneberg abgeholt. MANU SCHMICKLER Die Reparaturarbeiten dauern vermutlich bis zum Abend an. FLORIAN SPRENGER Manche harren noch am Pinneberger Bahnhof aus und hoffen, dass die Verbindung nach Wrist doch noch funktioniert. MANU SCHMICKLER Auf der Bahnstrecke zwischen Elmshorn und Itzehoe ist eine Oberleitung beschädigt worden. Der Zugverkehr ist davon massiv betroffen CHRISTIAN BRAMESHUBER Auch sie sind auf dem Weg nach Wacken in Elmshorn gestrandet. Aber die Laune bleibt gut. CHRISTIAN BRAMESHUBER

Bis die Strecke wieder frei war, pendelten zwischen Elmshorn und Itzehoe vier Ersatzbusse, die aber längst nicht alle in Elmshorn Gestrandeten an ihr Ziel bringen konnten. Man habe sich um weitere Busse bemüht, „aber das ist wegen der vielen Sperrungen nahezu unmöglich“, hatte die Nordbahn-Sprecherin am Nachmittag erklärt.

Zugausfälle auch bei der Deutschen Bahn

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Wegen einer seit Sonntag andauernden Weichenstörung fuhren zudem die Züge der Linie RE6 nur von und bis Elmshorn, für die Weiterfahrt von und nach Hamburg musste man dort umsteigen, um zumindest bis Pinneberg zu kommen. Auch die Weichenstörung ist am Montagabend laut Deutscher Bahn behoben worden.

Technische Probleme gibt es weiterhin auf der Linie der S3 zwischen Pinneberg und Hamburg. Das teilt die S-Bahn auf ihrer Homepage mit. Grund ist demnach ebenfalls eine Weichenstörung, durch die es zu Verzögerungen im Fahrplan kommt: Die S3 fährt aktuell nicht mehr im 10-Minuten-Takt, sondern nur noch alle 20 Minuten.

Die Veranstalter des Wacken Open Air (WOA) haben auf die Zugausfälle inzwischen reagiert. Die am Pinneberger Bahnhof gestrandeten Fans werden einmal in der Stunde mit einem Shuttlebus auf das Festivalgelände gefahren. Der Wacken-Express wurde von der Strecke Itzehoe-Wacken abgezogen.

Dieser Artikel erschien zuerst auf SHZ.de