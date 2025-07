Tödlicher Verkehrsunfall im Norden: Senior (82) rammt Radfahrer

Tödlicher Unfall am frühen Samstagmorgen in Husum: Im Einmündungsbereich der Straße Osterende und Adolf-Menge-Straße ist ein 69-jähriger Radfahrer ums Leben gekommen.

Gegen 7.30 Uhr fuhr ein 82-jähriger Autofahrer die Adolf-Menge-Straße entlang und bog in die Straße Osterende ein. Zeitgleich war der 69 Jahre alte Radfahrer mit seinem Pedelec auf dem Geh- und Radweg auf der linken Straßenseite in Richtung Innenstadt unterwegs.

Radfahrer starb an Unfallstelle

Als der Autofahrer in die Straße einfuhr, kam es zur Kollision mit dem von rechts kommenden Radfahrer. Dieser stürzte und erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Die Polizei Husum hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Flensburg ein Sachverständiger hinzugezogen. (mp)