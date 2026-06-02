Schrecklicher Unfall auf Bundesstraße: Radfahrer von Motorrad erfasst – tot

Schwerer Unfall am Montagabend im Kreis Stormarn auf der L314: Ein Fahrradfahrer starb bei dem Zusammenprall, ein Motorradfahrer kam schwerst verletzt ins Krankenhaus.

Um kurz vor 18.20 Uhr wollte ein 62-jähriger Radfahrer in Höhe von „Niemanns Gasthof“ in Reinbek wohl die Landstraße in Richtung Wohltorf überqueren. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah er dabei offenbar ein aus Richtung Aumühle kommendes Motorrad. Es kam zu einem heftigen Zusammenstoß.

Unfall in Reinbek: Radfahrer erliegt seinen Verletzungen

Der 62-jährige Radfahrer erlitt tödliche Verletzungen und starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei der MOPO sagte. Der 19-jährige Motorradfahrer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen per Rettungshubschrauber „Christoph 67“ in ein Krankenhaus nach Hamburg geflogen.

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Polizei und Feuerwehr waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Straße blieb bis 22.30 Uhr voll gesperrt.