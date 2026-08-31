Ein E-Bike-Fahrer ist nach einem Sturz von einem Auto erfasst worden. Der Mann starb.

Ein E-Bike liegt auf der Straße (Symbolbild). picture alliance / CHROMORANGE | Michael Bihlmayer

Ein 68-jähriger E-Bike-Fahrer ist am Samstag in Neumünster bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden und später im Krankenhaus gestorben.

Der Mann war gegen 16.30 Uhr auf dem Hansaring mit seinem E-Bike auf dem rechten Radweg in Richtung Wasbeker Straße unterwegs. Kurz hinter der Bahnunterführung wollte er an einer für ihn roten Ampel anhalten.

Neumünster: Radfahrer stürzt auf Fahrbahn und wird von Auto erfasst

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Nach ersten Erkenntnissen geriet der 68-Jährige dabei aus bislang ungeklärter Ursache ins Straucheln und stürzte auf die Fahrbahn. Dort wurde er von einem Fahrzeug erfasst.

Der Radfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort starb er wenig später. Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang übernommen. (rei)