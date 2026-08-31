Schleswig-Holstein

Tödlicher Unfall: Senior stürzt mit E-Bike und wird von Auto erfasst

Gestürztes Mountainbike mit Helm, Schuh und Sonnenbrille auf einer Straße
Ein E-Bike liegt auf der Straße (Symbolbild).

Ein E-Bike-Fahrer ist nach einem Sturz von einem Auto erfasst worden. Der Mann starb. 

Ein 68-jähriger E-Bike-Fahrer ist am Samstag in Neumünster bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden und später im Krankenhaus gestorben.

Der Mann war gegen 16.30 Uhr auf dem Hansaring mit seinem E-Bike auf dem rechten Radweg in Richtung Wasbeker Straße unterwegs. Kurz hinter der Bahnunterführung wollte er an einer für ihn roten Ampel anhalten.

Neumünster: Radfahrer stürzt auf Fahrbahn und wird von Auto erfasst

Nach ersten Erkenntnissen geriet der 68-Jährige dabei aus bislang ungeklärter Ursache ins Straucheln und stürzte auf die Fahrbahn. Dort wurde er von einem Fahrzeug erfasst.

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Der Radfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort starb er wenig später. Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang übernommen. (rei)

Im Norden Schleswig-Holstein
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