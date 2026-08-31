Schleswig-Holstein
Tödlicher Unfall: Senior stürzt mit E-Bike und wird von Auto erfasst
Ein E-Bike-Fahrer ist nach einem Sturz von einem Auto erfasst worden. Der Mann starb.
Ein 68-jähriger E-Bike-Fahrer ist am Samstag in Neumünster bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden und später im Krankenhaus gestorben.
Der Mann war gegen 16.30 Uhr auf dem Hansaring mit seinem E-Bike auf dem rechten Radweg in Richtung Wasbeker Straße unterwegs. Kurz hinter der Bahnunterführung wollte er an einer für ihn roten Ampel anhalten.
Neumünster: Radfahrer stürzt auf Fahrbahn und wird von Auto erfasst
Nach ersten Erkenntnissen geriet der 68-Jährige dabei aus bislang ungeklärter Ursache ins Straucheln und stürzte auf die Fahrbahn. Dort wurde er von einem Fahrzeug erfasst.
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Der Radfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort starb er wenig später. Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang übernommen. (rei)
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