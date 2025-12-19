Tödlicher Unfall nahe Hamburg: SUV-Fahrerin erfasst Mann (63)

Tragischer Unfall nahe Hamburg: In Braak im Kreis Stormarn hat eine Autofahrerin am Freitagnachmittag einen Fußgänger erfasst und tödlich verletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 16.20 Uhr auf der Straße Höhenkamp kurz vor der Braaker Mühle. Laut Polizei stand ein 63-jähriger Landwirt auf der Fahrbahn, um ein Fahrzeug einzuweisen.

Einem Reporter vor Ort zufolge fuhr die Frau (61) mit einem SUV der Marke Infiniti in Richtung Braak, als sie mit dem Landwirt zusammenstieß. Der Mann soll einem Reporter vor Ort zufolge über die Motorhaube gerollt und auf die Fahrbahn aufgeschlagen sein.

Unfall in Braak: Reanimation erfolglos

Der Verletzte wurde demnach am Unfallort reanimiert. Nach etwa einer Stunde sollen die Rettungskräfte die Wiederbelebungsversuche eingestellt haben.

Die Fahrerin, ihr Beifahrer sowie ein Ersthelfer seien demnach seelsorgerisch betreut worden. Bei der Fahrerin und dem Verstorbenen wurden laut Polizei Blutproben entnommen. Die Staatsanwaltschaft ordnete an, dass ein Gutachter den Unfall rekonstruiert. Die Straße war bis 19.25 Uhr gesperrt.