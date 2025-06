Tödlicher Unfall: Mann belädt Auto – von Paketfahrer erfasst

Tragischer Unfall im Kreis Segeberg: Am Samstagabend kam ein Paketfahrer von der Straße ab und verursachte einen schweren Unfall mit tödlichem Ausgang.

Ein 53-Jähriger ist am Samstagabend bei einem Unfall an der Hauptstraße in Latendorf tödlich verunglückt. Der Mann stand gegen 19.30 Uhr an dem Kofferraum eines am Straßenrand geparkten Autos, als er von einem Paketfahrer erfasst wurde. Er erlag noch vor Ort seinen Verletzungen.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Wie ein Sprecher der Leitstelle Elmshorn sagte, war der 27-jährige Paketfahrer aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Transporter von der Fahrbahn abgekommen. Wie Bilder des Unfallorts zeigen, fuhr der Transporter dabei rechts über den Bürgersteig und durchbrach dort einen Zaun.

Der 27-Jährige wurde ebenfalls mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls zum Unfallort geflogen. Die Unfallursache wird nun ermittelt. (mwi)