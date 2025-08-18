Tödlicher Unfall im Norden: Seniorin nimmt Biker (69) die Vorfahrt

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Tarp nahe Flensburg ums Leben gekommen. Offenbar hatte eine Autofahrerin ihm die Vorfahrt genommen.

Der Unfall ereignete sich am Sonntag gegen 17.10 Uhr im Bereich der Einmündung der Wanderuper Straße in die L15. Laut Polizei befuhr der 69-jährige Motorradfahrer die L15 in Richtung Wanderup, als die ebenfalls 69 Jahre alte Pkw-Fahrerin aus der Wanderuper Straße einbiegen wollte.

Dabei übersah sie den von rechts kommenden Biker und nahm ihm die Vorfahrt, so die Polizei. Die Frau rammte den Kradfahrer und verletzte ihn tödlich.

Rettungskräfte reanimierten den Mann am Unfallort

Rettungskräfte reanimierten den Mann, konnten ihn aber nicht mehr retten. Er verstarb am Unfallort. Die insgesamt vier Insassen des Autos wurden leicht verletzt.

Mehrere Rettungswagen, ein Notarzt und ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Die L15 blieb bis etwa 20.30 Uhr voll gesperrt.