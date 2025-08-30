Tödlicher Unfall im Norden: Rennradfahrer stürzt und stirbt im Krankenhaus

Schwerer Unfall bei Kiel: Ein 69-jähriger Rennradfahrer ist nach einem Sturz in Selent ums Leben gekommen.

Nach Angaben der Polizei war der Mann am Donnerstag allein auf seinem Rennrad unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall kam. Hinweise auf eine Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer gibt es nicht.

Der Radfahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn noch am Donnerstag in ein Kieler Krankenhaus. Am Freitagabend erlag der 69-Jährige dort seinen schweren Verletzungen. (mp)