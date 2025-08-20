mopo plus logo
Symbolbild Krankenwagen der Feuerwehr mit Blaulicht

Ein Rettungswagen im Einsatz. (Symbolbild) Foto: picture alliance / Maximilian Koch

  • Hohwacht

Tödlicher Unfall im Norden: Junge Bikerin fährt gegen Baum

Tragischer Unfall im Kreis Plön: Eine 19 Jahre alte Motorradfahrerin ist am Dienstagabend gegen 18 Uhr zwischen Kaköhl und Hohwacht von der Fahrbahn abgekommen und ums Leben gekommen.

Wie ein Sprecher der Polizei sagte, prallte die Motorradfahrerin gegen einen Baum. Die junge Frau erlag am Unfallort ihren schweren Verletzungen.

Wie und warum genau die 19-Jährige von der Fahrbahn abkam, ist nicht bekannt. Die Straße wurde nach dem Unfall für etwa zweieinhalb Stunden lang gesperrt. (dpa/mp)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

