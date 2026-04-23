Betrunkener rast gegen Baum: tödlicher Unfall im Norden

Schwerer Unfall am späten Mittwochnachmittag in Großenwiehe im Kreis Schleswig-Flensburg: Ein Autofahrer (41) ist mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt und anschließend im Krankenhaus gestorben. Ersten Ermittlungen zufolge war er betrunken.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann gegen 17 Uhr mit seinem VW Passat aus dem Ortskern kommend in Richtung Hüllerup unterwegs. Dabei soll er nach Angaben der Polizei mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gefahren sein.

Großenwiehe: Fahrer wird nach Unfall reanimiert und stirbt im Krankenhaus

Kurz vor dem Ortsausgang verlor der Fahrer im Bereich einer leichten Rechts-Links-Kurvenkombination offenbar die Kontrolle über den Wagen. Der Passat kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr noch etwa 50 Meter parallel zur Straße durch einen Graben, bevor er mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Baum prallte. Die Wucht des Aufpralls war so enorm, dass der Motor aus dem Wagen gerissen wurde.

Der 41-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Ersthelfer und Rettungsdienst reanimierten ihn noch am Unfallort. Anschließend kam er in ein Krankenhaus in Flensburg, wo er wenig später an den Folgen des Unfalls starb.

Fahrer soll betrunken gewesen sein

Wie die Polizei weiter bekannt gab, ergaben sich Hinweise auf eine deutliche Alkoholisierung des Fahrers. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Flensburg ein Sachverständiger hinzugezogen.

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Die Ermittlungen zur Ursache laufen weiter und werden von der Polizeistation Schafflund geführt. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. (04639) 3629900 oder per E-Mail an Schafflund.pst@polizei.landsh.de zu melden. (mp)