Tödlicher Unfall: Frau aus Auto geschleudert – sie war nicht angeschnallt

Zwischen Hardebek und Großenaspe (Kreis Segeberg) hat sich am späten Montagabend ein Kleinwagen überschlagen. Die 52-jährige Fahrerin wurde von Ersthelfern unter dem Fahrzeug befreit, sie verstarb jedoch an ihren schweren Verletzungen.

Nach Polizeiangaben war die Kaltenkirchenerin auf der Brokstedter Straße gegen 17:15 Uhr aus Richtung Hardebek unterwegs, als sie aus noch ungeklärter Ursache im Kurvenbereich die Kontrolle verlor und sich mit ihrem Kleinwagen überschlug.

Unter eigenem Auto begraben

Da die Frau nicht angeschnallt war, schleuderte sie aus ihrem Fahrzeug und wurde darunter eingeklemmt. Ersthelfer fanden die Schwerstverletzte unter dem Auto und richteten geistesgegenwärtig das Unfallfahrzeug, welches auf der Seite lag, wieder auf, damit mit der Reanimation der 52-Jährigen begonnen werden konnte.

Trotz schneller Hilfe durch Ersthelfer, Feuerwehr und Rettungsdienst kam die Autofahrerin bei dem Unfall ums Leben, teilte die Polizeileitstelle Elmshorn mit. Nach Feuerwehrangaben war die Fahrgastzelle relativ intakt, sodass dieser Unfall angeschnallt deutlich harmloser ausgegangen wäre. Die Straße blieb für längere Zeit gesperrt.