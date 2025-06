Tragischer Frontalcrash bei Hamburg: Fahrerin gerät in Gegenverkehr – tot

Schwerer Unfall in Ahrensburg (Kreis Stormarn): Fahrerin eines Vans geriet in den Gegenverkehr, kollidierte mit einem entgegenkommenden Kleinbus und wurde so schwer verletzt, dass jede Hilfe zu spät kam. Die drei Insassen des anderen Wagens sind schwer verletzt.

Gegen 12.40 Uhr am Samstagmittag fuhr die Frau auf der Straße Verlängerter Ostring aus Siek in Richtung Ahrensburg. Plötzlich kam sie von der eigenen Spur ab und steuerte frontal in einen entgegenkommende Kleinbus. Noch vor Ort erlag sie ihren schweren Verletzungen.

Wie es zu dem tragischen Unfall kommen konnte muss nun ermittelt werden, bislang ist klar: Die Frau hatte allein im Unfallwagen gesessen. Das andere Fahrzeug war hingegen mit drei Insassen besetzt. Noch kann die Polizei keine genaueren Angaben zu ihnen machen. Alle drei wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Das könnte Sie auch interessieren: Exklusiv: Der Sadist aus dem Kinderzimmer – jetzt spricht der Vater von „White Tiger“

Die Straße Verlängerter Ostring ist auch Stunden nach dem Unfall in beiden Richtungen gesperrt, die Aufräumarbeiten und die Rekonstruktion des Unfalls laufen. (mp)