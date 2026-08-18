Ein BMW prallt bei Plön gegen ein Brückenfundament und geht in Flammen auf – der Fahrer stirbt noch an der Unfallstelle.

Der BMW wurde komplett zerstört. Für den Fahrer kam jede Hilfe zu spät. Danfoto

Auf einer Bundesstraße zwischen Preetz und Plön ist es am Dienstagmorgen zu einem schrecklichen Verkehrsunfall gekommen. Ein BMW prallte gegen das Fundament einer Brücke und ging anschließend in Flammen auf.

Laut Polizei ereignete sich der Unfall gegen 6.45 Uhr auf der Bundesstraße 76. Dort war ein BMW mit hohem Tempo gegen das Betonfundament einer Brücke gekracht. Anschließend ging der Wagen in Flammen auf.

Bundesstraße nach Unfall stundenlang gesperrt

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Für den Fahrer des Autos kam jede Hilfe zu spät. Die Unfallstelle ist ab der Abfahrt Schellhorn in Richtung Plön in beiden Richtungen für die Unfallaufnahme und Rekonstruktion voll gesperrt. Ein Sachverständiger war vor Ort. Die Sperrung dürfte noch bis zum Mittag andauern.