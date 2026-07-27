Ein Unglück mit tödlichem Ausgang: Auf Sylt ist ein Mann gestorben – durch einen Bekannten. Wie es zu dem Unfall kam und was bisher bekannt ist.

Auf einem Campingplatz auf der Insel Sylt ist es zu einem tödlichen Unfall gekommen: Nach Angaben der Polizei ist ein 78-jähriger Mann am Freitag gestorben, nachdem er einen Bekannten beim Rangieren von dessen Wohnmobil auf dem Campingplatz Südhörn einweisen wollte.

Beide Rentner seien mit ihren Wohnmobilen aus Niedersachsen für einen gemeinsamen Urlaub auf Sylt angereist. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte der 78-Jährige beim Einweisen gestolpert und anschließend von dem Wohnmobil des 77-Jährigen überrollt worden sein, teilte die Polizei mit.

Tragischer Unfall auf Sylt: Jetzt ermittelt die Polizei

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Der 78-Jährige habe nur noch leblos von der Feuerwehr geborgen werden können. Die Polizei ermittelt jetzt den genauen Unfallhergang.

Die Staatsanwaltschaft Flensburg habe einen Sachverständigen zur Klärung des Unglücks hinzugezogen. Bei beiden Männern handelt es sich den Angaben zufolge um deutsche Staatsangehörige. (dpa/mp)