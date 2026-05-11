Bei einem schweren Unfall auf der A7 bei Schleswig ist in der Nacht zu Montag ein Autofahrer ums Leben gekommen. Sein Mercedes geriet nach einem Aufprall gegen Leitplanke und Wildschutzzaun in Brand. Ersthelfer und Einsatzkräfte konnten den Mann nicht mehr retten.

Trotz des schnellen und mutigen Einsatzes von Ersthelfern und Rettungskräften konnte das Leben eines Autofahrers bei einem Unfall auf der A7 in Fahrtrichtung Norden in der Nacht zu Montag nicht mehr gerettet werden, nachdem sein Fahrzeug von der Autobahn abgekommen war und Feuer gefangen hatte.

Gegen 1 Uhr in der Nacht war der Mann mit seinem Mercedes E-Klasse-Kombi in Richtung Norden unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er zwischen den Ausfahrten Schleswig-Jagel und Schleswig-Schuby in Höhe Dannewerk nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr auf mehreren Metern Länge einen Erdwall und prallte anschließend gegen eine Leitplanke sowie einen Wildschutzzaun. Das Fahrzeug geriet daraufhin in Brand.