Bei einem Unfall im Kreis Segeberg kommt ein 46-Jähriger ums Leben. Ursächlich dafür sollen zwei Umstände sein.

Bei Arbeiten an einem Einfamilienhaus in Leezen (Kreis Segeberg) ist ein 46 Jahre alter Arbeiter tödlich verletzt worden. Bei Erdarbeiten wurde der Mann am Sonntagvormittag durch herabfallende Teile und Erdabrutsch verschüttet, wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft gemeinsam mitteilten.

Vor Ort wurde festgestellt, dass unter einem Treppenaufgang zum Hauseingang Erdarbeiten stattgefunden haben. In diesem Zusammenhang soll sich nach bisherigen Ermittlungen ein Stahlbetonteil gelöst haben und auf den Arbeiter gefallen sein. Der Mann wurde danach durch herabrutschendes Erdreich verschüttet.

Eine Notärztin konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, wird ermittelt. (dpa/mp)