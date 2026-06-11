Tödlicher Frontalcrash im Norden: Jede Hilfe kam zu spät

Ein SUV-Fahrer geriet am Donnerstagmorgen plötzlich in den Gegenverkehr. Der Unfallort ist auch Stunden später noch gesperrt.

Die Bundesstraße glich nach dem Unfall einem Trümmerfeld. nordpresse mediendienst

Ein Autofahrer ist am Donnerstag bei einem schweren Unfall verstorben: Der 58-Jährige geriet mit seinem Hyundai-SUV gegen 8 Uhr morgens auf der B199 bei Gelting (Kreis Schleswig-Flensburg) plötzlich in den Gegenverkehr.

Dort war ein Sattelzug unterwegs, der 60-Jährige Trucker konnte weder bremsen noch ausweichen – es kam zum Frontalcrash.

Der Hyundai wurde vollständig zerstört, die Verletzungen des Fahrers waren so schwer, dass der 58-Jährige noch am Unfallort starb.

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Der 60-jährige Lkw-Fahrer erlitt einen Schock. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Gutachter eingeschaltet.

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Die Bundesstraße musste für die Unfallaufnahme voll gesperrt werden, der Verkehr wurde umgeleitet. (mp)