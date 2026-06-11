Im Norden
Tödlicher Frontalcrash im Norden: Jede Hilfe kam zu spät
Ein SUV-Fahrer geriet am Donnerstagmorgen plötzlich in den Gegenverkehr. Der Unfallort ist auch Stunden später noch gesperrt.
Ein Autofahrer ist am Donnerstag bei einem schweren Unfall verstorben: Der 58-Jährige geriet mit seinem Hyundai-SUV gegen 8 Uhr morgens auf der B199 bei Gelting (Kreis Schleswig-Flensburg) plötzlich in den Gegenverkehr.
Dort war ein Sattelzug unterwegs, der 60-Jährige Trucker konnte weder bremsen noch ausweichen – es kam zum Frontalcrash.
Der Hyundai wurde vollständig zerstört, die Verletzungen des Fahrers waren so schwer, dass der 58-Jährige noch am Unfallort starb.
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Der 60-jährige Lkw-Fahrer erlitt einen Schock. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Gutachter eingeschaltet.
Die Bundesstraße musste für die Unfallaufnahme voll gesperrt werden, der Verkehr wurde umgeleitet. (mp)
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