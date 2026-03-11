Tödlicher Frontalcrash auf Sylt – Transporter überschlägt sich

Ein 36-Jähriger verliert die Kontrolle über seinen Wagen und gerät in den Gegenverkehr. Der Fahrer des entgegenkommenden Transporters bezahlt den Unfall auf Sylt mit seinem Leben.

Bei einem schweren Unfall auf Sylt ist ein Mann gestorben und ein weiterer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kam ein 36 Jahre alter Fahrer am Dienstagabend in Kampen zuerst mit seinem VW-Bus nach rechts von der Straße ab, bevor er in einer langgezogenen Linkskurve in den entgegenkommenden Verkehr geriet und dort mit einem Transporter kollidierte.

Lesen Sie auch: Rattenplage und Einsturzgefahr – Lage in Saga-Siedlung immer schlimmer

Beide Fahrzeuge wurden vollständig zerstört: Der Transporter überschlug sich und lag beim Eintreffen der Rettungskräfte auf dem Dach neben der Straße. Die Wucht der Kollision hatte den Motorblock des VW-Busses in den Fahrerraum gedrückt.

Der 67 Jahre alte Fahrer des Transporters erlag seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus. Zuvor hatte es geheißen, der Mann sei noch am Unfallort gestorben. Auch der Unfallfahrer schwebt in Lebensgefahr. (dpa/mp)